Неймар в третий раз расстался со своей девушкой

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар уже в третий раз расстался со своей девушкой Бруной Маркезини.

Как информирует football.fr, это подтвердил сам футболист, рассказавший: " Я не люблю говорить о личных делах , но это правда - Бруна и я расстались. Это решение , которое мы приняли совместно. Я безумно восхищаюсь Бруной, и я надеюсь, что она будет счастливой, не только на своей работе, но и в личной жизни. Жизнь продолжается.. . Мы остались хорошими друзьями ".

Напомним, Неймар уговаривает Лукаса Лиму перебраться в "Барселону". | soccernews.ru