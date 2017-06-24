Неймар в третий раз расстался со своей девушкой

Теги неймар

Неймар в третий раз расстался со своей девушкойФорвард каталонской "Барселоны" Неймар уже в третий раз расстался со своей девушкой Бруной Маркезини.

Как информирует football.fr, это подтвердил сам футболист, рассказавший: "Я не люблю говорить о личных делах , но это правда - Бруна и я расстались. Это решение , которое мы приняли совместно. Я безумно восхищаюсь Бруной, и я надеюсь, что она будет счастливой, не только на своей работе, но и в личной жизни. Жизнь продолжается... Мы остались хорошими друзьями".

Напомним, Неймар уговаривает Лукаса Лиму перебраться в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов