Неймар в третий раз сошелся с Бруной Маркезини

Форвард французского ПСЖ Неймар в третий сошелся со своей бывшей подругой Бруной Маркезини, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 25-летний нападающий встретит Новый год со своей избранницей, с которой во второй раз они расстались летом текущего года, на острове Фернандо де Норонья, расположенном в Средиземном море.

Напомним, Кавани высказался о совместной игре с Неймаром и Мбаппе. | soccernews.ru