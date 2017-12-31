Неймар в третий раз сошелся с Бруной Маркезини

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Неймар в третий раз сошелся с Бруной МаркезиниФорвард французского ПСЖ Неймар в третий сошелся со своей бывшей подругой Бруной Маркезини, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 25-летний нападающий встретит Новый год со своей избранницей, с которой во второй раз они расстались летом текущего года, на острове Фернандо де Норонья, расположенном в Средиземном море.

Напомним, Кавани высказался о совместной игре с Неймаром и Мбаппе. | soccernews.ru

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