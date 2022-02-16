Неймар в восторге от игры Верратти
Фото: инстаграм Верратти\Автор неизвестен
Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар после победы над мадридским "Реалом" (1:0) в первом матче 1\8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о партнере по команде итальянском полузащитнике Марко Верратти.
"Я знал, что Верратти – отличный игрок, но не думал, что он настолько крут. Гений. Он один из лучших полузащитников среди тех, с кем я играл, наряду с Хави и Иньестой", – сказал Неймар.
Отметим, что Верратти выступает в составе ПСЖ с 2012 года.
В нынешнем сезоне итальянец сыграл 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
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