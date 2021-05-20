Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Форвард сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар вакцинировался от коронавируса.

"После столь длительного ожидания пришла и моя очередь. Какое счастье!

Я надеюсь, что жизнь вернется в нормальное русло как можно скорее, и что не только моя страна Бразилия, но весь мир получит возможность сделать прививку от коронавируса", - написал Неймар.

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