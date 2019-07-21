Неймар верит, что "Барселона" договорится с ПСЖ



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не сомневается, что ему удастся перейти в "Барселону", сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист верит, что каталонский клуб сумеет договориться с ПСЖ по его трансферу. Форвард всячески стремится покинуть парижский клуб и даже не прибыл вовремя к началу предсезонной подготовки, из-за чего испортил отношения с руководством.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет получить за форварда 222 миллиона евро. Именно такую сумму клуб заплатил за него два года назад. "Барселона" не готова платить такие деньги за 27-летнего Неймара и предлагает в обмен на него нескольких своих игроков.

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