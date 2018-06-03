Неймар вернется на поле в игре с Хорватией

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Неймар вернется на поле в игре с ХорватиейФорвард сборной Бразилии Неймар, который восстанавливался от трещина пятой плюсневой кости, сегодня в товарищеском матче с командой Хорватии вернется на поле.

Об этом, как информирует ActuFoot, сообщил главный тренер "селесао" Тите. В частности, он заявил: "Неймар начнет матч на скамейке запасных, потому что он уже восстановился. Но он выйдет в перерыве, потому что это хорошая разминка для всех".

Не пропустите: превью к матчу Бразилия - Хорватия. | soccernews.ru

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