Неймар вернется на поле в игре с Хорватией

Форвард сборной Бразилии Неймар, который восстанавливался от трещина пятой плюсневой кости, сегодня в товарищеском матче с командой Хорватии вернется на поле.

Об этом, как информирует ActuFoot, сообщил главный тренер "селесао" Тите. В частности, он заявил: "Неймар начнет матч на скамейке запасных, потому что он уже восстановился. Но он выйдет в перерыве, потому что это хорошая разминка для всех".

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