Неймар вернется на поле в матче с "Монако" спустя три месяца после травмы
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы и готов вернуться на поле, сообщает RMC.
По сведениям издания, форвард может сыграть в матче 33-го тура чемпионата Франции с "Монако", который состоится 21 января.
Напомним, что бразилец пропустил три месяца из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.
Не пропустите: Неймар определился со своим будущим. | http://soccernews.ru
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|Сент-Этьен
|32
|53
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|Марсель
|32
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|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
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|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
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|ФК Кан
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