Неймар вернется на поле в матче с "Монако" спустя три месяца после травмы



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы и готов вернуться на поле, сообщает RMC.

По сведениям издания, форвард может сыграть в матче 33-го тура чемпионата Франции с "Монако", который состоится 21 января.

Напомним, что бразилец пропустил три месяца из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.

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