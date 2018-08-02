Неймар вернулся из отпуска

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Неймар вернулся из отпускаВедущий форвард ПСЖ Неймар вернулся из отпуска, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, сегодня утром бразилец прибыл в китайский Шэньчжэнь, где уже располагается его команда, которая готовится сыграть матч за Суперкубок Франции против "Монако". В аэропорту 26-летнего нападающего парижан встречали толпы фанатов.

Напомним, Пасторе исключил уход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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