Ведущий форвард ПСЖ Неймар вернулся из отпуска, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, сегодня утром бразилец прибыл в китайский Шэньчжэнь, где уже располагается его команда, которая готовится сыграть матч за Суперкубок Франции против "Монако". В аэропорту 26-летнего нападающего парижан встречали толпы фанатов.

Напомним, Пасторе исключил уход Неймара в "Реал". | soccernews.ru