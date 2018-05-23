Неймар вернулся к полноценным тренировкам

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, не выходивший на поле с конца февраля, вернулся к полноценным тренировкам. Так, на последнем занятии своей национальной команды 26-летний нападающий работал наравне с остальными игроками "селесао".

Напомним, Роналду прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru