Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар приступил к полноценным тренировкам с командой. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Отметим, что бразилец не выходил на поле с середины октября.

Напомним, форвард получил повреждение в матче за сборную Бразилии с Нигерией. У игрока была травма задней поверхности бедра.

Скорее всего, Неймар сможет сыграть с "Реалом" в Лиге Чемпионов. Встреча состоится 26 ноября.

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