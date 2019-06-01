Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии. У него были проблемы с коленом
Форвард сборной Бразилии Неймар приступил к тренировкам в общей группе. Об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.
Ранее сообщалось, что у футболиста возникли проблемы с коленом. 28 мая игрок досрочно покинул тренировку ПСЖ. Команда готовилась к Кубку Америки.
"Я в порядке, опасения оказались напрасными", - сказал Неймар.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 17 матчах, в которых отметился 15 голами и 8 результативными передачами.
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