Неймар вернулся в общую группу

Форвард ПСЖ Неймар полностью восстановился от травмы.

Как сообщает твиттер клуба, 27-летний бразилец вернулся к занятиям в общей группе. Напомним, что у Неймара в конце января случился рецидив повреждения пятой плюсневой кости.

Ранее сообщалось, что Неймар сможет сыграть против "Монако". Поединок запланирован на 21 апреля.

В нынешнем сезоне Неймар провел 23 игры, в которых отметился 20 забитыми мячами и 9 ассистами.

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