Неймар вернулся в общую группу
Форвард ПСЖ Неймар полностью восстановился от травмы.
Как сообщает твиттер клуба, 27-летний бразилец вернулся к занятиям в общей группе. Напомним, что у Неймара в конце января случился рецидив повреждения пятой плюсневой кости.
Ранее сообщалось, что Неймар сможет сыграть против "Монако". Поединок запланирован на 21 апреля.
В нынешнем сезоне Неймар провел 23 игры, в которых отметился 20 забитыми мячами и 9 ассистами.
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