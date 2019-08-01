Неймар вернулся в общую группу
Форвард ПСЖ Неймар полностью восстановился от повреждения лодыжки.
Как сообщает Bleacher Report, бразилец присоединился к общей группе на сборе команды в Китае. Судя по фотографиям футболист выглядит радостным.
Neymar's first day back training with his PSG team-mates pic.twitter.com/ioKOFtEjyA— B/R Football (@brfootball) 1 августа 2019 г.
Однако Неймар все равно пропустит матч с "Ренном" за Суперкубок Франции, который пройдет 3 августа.
Ранее сообщалось, что Неймар желает покинуть ПСЖ этим летом и вернуться в "Барселону".
Читайте также: Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
|Лилль
|38
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|Лион
|38
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|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27