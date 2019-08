Неймар вернулся в общую группу

Форвард ПСЖ Неймар полностью восстановился от повреждения лодыжки.

Как сообщает Bleacher Report, бразилец присоединился к общей группе на сборе команды в Китае. Судя по фотографиям футболист выглядит радостным.

Neymar's first day back training with his PSG team-mates pic.twitter.com/ioKOFtEjyA