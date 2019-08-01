Неймар вернулся в общую группу

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Неймар вернулся в общую группу

Форвард ПСЖ Неймар полностью восстановился от повреждения лодыжки.

Как сообщает Bleacher Report, бразилец присоединился к общей группе на сборе команды в Китае. Судя по фотографиям футболист выглядит радостным.

Однако Неймар все равно пропустит матч с "Ренном" за Суперкубок Франции, который пройдет 3 августа.

Ранее сообщалось, что Неймар желает покинуть ПСЖ этим летом и вернуться в "Барселону".

Читайте также: Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа. | http://soccernews.ru
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