Неймар вернулся в ПСЖ

Ведущий форвард ПСЖ Неймар, проходивший курс восстановления после полученной им травмы у себя на родине, вернулся в расположение своего клуба.

Так, по сведениям Le Parisien, сегодня 26-летний нападающий в сопровождении своих друзей на частном самолете приземлился в столице Франции. Теперь в ближайшие дни бразилец пройдет медицинское обследование в своем клубе, чтобы оценить состояние его здоровья. После этого он пройдет второй этап своей реабилитации уже под наблюдением медицинского штаба ПСЖ.

Напомним, Неймар откладывал свое возвращение в Париж. | soccernews.ru