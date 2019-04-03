Неймар вернулся в тренировкам

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Неймар вернулся в тренировкам

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист занимался по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта.

Напомним, что форвард пропустил больше двух месяцев из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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