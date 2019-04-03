Неймар вернулся в тренировкам
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня футболист занимался по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта.
Напомним, что форвард пропустил больше двух месяцев из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|30
|60
|3
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|30
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|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
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|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|29
|37
|13
|Бордо
|30
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|Тулуза
|30
|32
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|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
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|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21