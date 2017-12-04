Неймар входит в число самых грубых игроков французской Лиги 1

Теги неймарпсж

Неймар входит в число самых грубых игроков французской Лиги 1Вингер ПСЖ Неймар после 16 сыгранных туров во французской Лиге 1 входит в число самых грубых игроков чемпионата.

Так, в своих 11 играх первенства бразилец успел заработать 6 предупреждений, два из которых были получены в одном матче, что автоматически привело к его удалению с поля. Лидером же Лиги 1 по заработанным наказаниям является защитник "Ниццы" Данте, имеющий в своем пассиве 7 желтых карточек и 1 красную.

Напомним, форвард "Страсбура" рассказал о словесной перепалке с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии
Роман

Соперники нещадно бьют его по ногам,а он ещё смеет выражать деревяшкам своё возмущение,это просто возмутительно!

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