Неймар входит в число самых грубых игроков французской Лиги 1
Вингер ПСЖ Неймар после 16 сыгранных туров во французской Лиге 1 входит в число самых грубых игроков чемпионата.
Так, в своих 11 играх первенства бразилец успел заработать 6 предупреждений, два из которых были получены в одном матче, что автоматически привело к его удалению с поля. Лидером же Лиги 1 по заработанным наказаниям является защитник "Ниццы" Данте, имеющий в своем пассиве 7 желтых карточек и 1 красную.
Напомним, форвард "Страсбура" рассказал о словесной перепалке с Неймаром. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|41
|2
|Лион
|16
|32
|3
|Монако
|16
|32
|4
|Марсель
|16
|32
|5
|Нант
|16
|27
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|16
|23
|8
|Монпелье
|16
|22
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Сент-Этьен
|16
|20
|13
|Ницца
|16
|20
|14
|Генгам
|16
|19
|15
|Труа
|16
|18
|16
|Страсбур
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4