Неймар входит в число самых грубых игроков французской Лиги 1

Вингер ПСЖ Неймар после 16 сыгранных туров во французской Лиге 1 входит в число самых грубых игроков чемпионата.

Так, в своих 11 играх первенства бразилец успел заработать 6 предупреждений, два из которых были получены в одном матче, что автоматически привело к его удалению с поля. Лидером же Лиги 1 по заработанным наказаниям является защитник "Ниццы" Данте, имеющий в своем пассиве 7 желтых карточек и 1 красную.

Напомним, форвард "Страсбура" рассказал о словесной перепалке с Неймаром. | soccernews.ru