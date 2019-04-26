Неймар: "Вместе с Азаром мы бы наделали много шума"

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Неймар: "Вместе с Азаром мы бы наделали много шума"
Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он хотел бы играть в одной команде с форвардом "Челси" Эденом Азаром.

"Я бы хотел играть вместе с Азаром в одной команде. Вместе мы бы наделали много шума. Мне кажется, что это стоит устроить", - приводит слова Неймара FOX Sports.

Ранее сообщалось, что интерес к Неймару и Азару проявляет мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. На счету 28-летнего Азара 19 мячей и 13 голевых передач в 46 поединках.

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