Неймар вновь подал в суд на "Барселону"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар подал очередной иск к "Барселоне", сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист хочет получить от каталонского клуба 6,5 миллионов евро. Бразилец считает, что он понес финансовые потери от фиктивных контрактов.
Стоит отметить, что это уже третий иск игрока против клуба. Общая стоимость исков составляет почти 37 миллионов евро.
Напомним, что 28-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 годы. Прошлым летом футболист мог вернуться в каталонский клуб, но его трансфер не состоялся.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14