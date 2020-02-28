Неймар вновь подал в суд на "Барселону"

1 Теги барселонапсжнеймар

Неймар вновь подал в суд на "Барселону"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар подал очередной иск к "Барселоне", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист хочет получить от каталонского клуба 6,5 миллионов евро. Бразилец считает, что он понес финансовые потери от фиктивных контрактов.

Стоит отметить, что это уже третий иск игрока против клуба. Общая стоимость исков составляет почти 37 миллионов евро.

Напомним, что 28-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 годы. Прошлым летом футболист мог вернуться в каталонский клуб, но его трансфер не состоялся.

Не пропустите: Две недели назад Неймар отказался тренироваться с ПСЖ. | http://soccernews.ru 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Неймар - обычная жертва диктатуры Лео. С одной стороны, переход в ПСЖ, помог ему состоятся как игроку ТОП уровня. С другой, показывает что Барселона - это гроб для талантов. Конечно, маразм Лео - главная тому заслуга. Картонный лидер всегда боялся здравой конкуренции (а Неймар более талантлив и сильный игрок чем Месси, последний это почувствовал в 2015 году), сколько же судьб погубил аргентинский крысеныш... не сосчитать! В целом, Неймар может заиграть в любой ТОП команде мира (кроме диктаторской Барселоны Месси), так почему бы не в Реал? В конце-концов, королевский клуб - это верхушка футбольного мира, и я искреннее желаю Неймару ее покорить! Visca el Barca!

Ответить

главное

"Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы

"Арсенал" сенсационно вылетел из Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов