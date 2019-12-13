Неймар вновь подаст в суд на "Барселону"
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар собирается вновь подаст в суд на "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболист считает, что испанский клуб должен ему 3,5 миллиона евро за его последний сезон в составе каталонцев. "Барселона" обещала игроку выплатить данную сумму, но средства на его счет так и не поступили.
Ранее бразилец требовал от "Барселоны" около 44 миллионов евро, которые клуб не выплатил ему в качестве бонуса за продление контракта. Впрочем, затем Неймар отказался от претензий, так как надеется вернуться в каталонский клуба.
Напомним, что минувшим летом "Барселона" пыталась купить 27-летнего Неймара, но не сумела договориться с ПСЖ по сумме трансфера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9