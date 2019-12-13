Неймар вновь подаст в суд на "Барселону"



Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар собирается вновь подаст в суд на "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист считает, что испанский клуб должен ему 3,5 миллиона евро за его последний сезон в составе каталонцев. "Барселона" обещала игроку выплатить данную сумму, но средства на его счет так и не поступили.

Ранее бразилец требовал от "Барселоны" около 44 миллионов евро, которые клуб не выплатил ему в качестве бонуса за продление контракта. Впрочем, затем Неймар отказался от претензий, так как надеется вернуться в каталонский клуба.

Напомним, что минувшим летом "Барселона" пыталась купить 27-летнего Неймара, но не сумела договориться с ПСЖ по сумме трансфера.

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