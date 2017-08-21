Неймар вновь признан лучшим игроком матча Лиги 1



В матче 3-го тура чемпионата Франции ПСЖ победил "Тулузу" со счетом 6:2.

Лучшим игроком поединка был признан нападающий парижан Неймар.

В этом встрече 25-летний бразилец забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Стоит отметить, что Неймар также стал лучшим игроком матча и в предыдущей встрече с "Генгамом" (3:0).

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