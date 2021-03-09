Неймар вновь звонил Месси с просьбой перейти в ПСЖ
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжает уговаривать аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси перейти в парижский клуб, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, Неймар звонил Месси и расписывал ему прелести жизни в Париже. Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
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