Неймар во время празднования дня рождения заявил, что он счастлив в ПСЖ

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Неймар во время празднования дня рождения заявил, что он счастлив в ПСЖ

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар впервые заявил, что он счастлив во французском клубе, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, это произошло во время празднования форвардом своего дня рождения. Неймару исполнилось 28 лет сегодня, 5 февраля, но он отпраздновал данное событие заранее.

По словам футболиста, он намерен сделать все, чтобы помочь клубу добиться успеха во всех турнирах.

Напомним, что минувшим летом Неймар хотел покинуть ПСЖ и перейти в свой бывший клуб "Барселону", но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне бразилец провел за парижский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар поругался с арбитром во время матча чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
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