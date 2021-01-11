Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар восстановился после травмы голеностопа и приступил к тренировкам.

"Посмотрите, кто вернулся", — говорится в официальном Twitter французского клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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