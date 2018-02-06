Неймар возглавляет список лучших бомбардиров Европы 2018-го года

Форвард французского ПСЖ Неймар возглавляет список лучших бомбардиров 2018-го года из топ-5 европейских чемпионатов.

Так, в активе 26-летнего нападающего парижан значится уже 10 забитых мячей в 6 играх. Всего на один результативный удар от бразильца отстают Луис Суарес из каталонской "Барселоны" (9 матчей) и Серхио Агуэро из английского "Манчестер Сити" (9 матчей).

Лучшие же бомбардиры последних лет Криштиану Роналду ("Реал") и Лионель Месси ("Барселона") отличились в ворота соперников 4 раза в 5 поединках и 8 раз в 9 поединках соответственно.

Напомним, стали известны зарплаты игроков ПСЖ. | soccernews.ru