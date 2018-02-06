Неймар возглавляет список лучших бомбардиров Европы 2018-го года

Теги неймарлионель мессикриштиану роналдусерхио агуэролуис суарес

Неймар возглавляет список лучших бомбардиров Европы 2018-го годаФорвард французского ПСЖ Неймар возглавляет список лучших бомбардиров 2018-го года из топ-5 европейских чемпионатов.

Так, в активе 26-летнего нападающего парижан значится уже 10 забитых мячей в 6 играх. Всего на один результативный удар от бразильца отстают Луис Суарес из каталонской "Барселоны" (9 матчей) и Серхио Агуэро из английского "Манчестер Сити" (9 матчей).

Лучшие же бомбардиры последних лет Криштиану Роналду ("Реал") и Лионель Месси ("Барселона") отличились в ворота соперников 4 раза в 5 поединках и 8 раз в 9 поединках соответственно.

Напомним, стали известны зарплаты игроков ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов