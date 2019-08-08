Неймар, возможно, намекнул на переход в "Реал"
Форвард ПСЖ Неймар опубликовал интересное фото в своем инстаграме.
На снимке показан кадр с благотворительной игры Радамеля Фалькао. На нем Неймар разговаривает с нынешним наставником "Реала" Зинедином Зиданом.
Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за бразильца 120 миллионов евро и Луку Модрича.
Напомним, что Неймар желает покинуть клуб этим летом. В его услугах также заинтересована "Барселона".
Читайте также: В "Барселоне" уверены, что ПСЖ хочет продать Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32