Неймар, возможно, намекнул на переход в "Реал"

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Неймар, возможно, намекнул на переход в "Реал"

Форвард ПСЖ Неймар опубликовал интересное фото в своем инстаграме.

На снимке показан кадр с благотворительной игры Радамеля Фалькао. На нем Неймар разговаривает с нынешним наставником "Реала" Зинедином Зиданом.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил за бразильца 120 миллионов евро и Луку Модрича.

Напомним, что Неймар желает покинуть клуб этим летом. В его услугах также заинтересована "Барселона".

Читайте также: В "Барселоне" уверены, что ПСЖ хочет продать Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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FlorentinoPérez
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Ничего себе) как поживает Мухоморр?

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Дмитрий Владимирович
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Намекнул,извращенец

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