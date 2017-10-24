Неймар: "Возможно, в следующем году буду ближе к тому, чтобы выиграть награду лучшему игроку мира"

Теги неймар

Неймар: "Возможно, в следующем году буду ближе к тому, чтобы выиграть награду лучшему игроку мира"Вингер французского ПСЖ Неймар надеется побороться за награду лучшему футболисту мира по версии ФИФА уже в следующем году.

сли в этом году все пройдет хорошо, то кто знает, может быть, я буду ближе к победе в голосовании", - приводит слова 25-летнего бразильца football.fr.

В текущем сезоне Неймар уже отметился 10 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 11 матчах за ПСЖ.

Напомним, Неймар поздравил Роналду с выигрышем награды лучшему футболисту мира. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 10 26
2 Монако 10 22
3 Нант 10 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 Сент-Этьен 10 17
7 Бордо 10 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 10 15
10 Тулуза 10 14
11 Генгам 10 13
12 Анжер 10 12
13 Труа 10 12
14 Ницца 10 10
15 Ренн 10 9
16 Амьен 9 9
17 Страсбур 10 9
18 Дижон 10 9
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов