Неймар: "Возможно, в следующем году буду ближе к тому, чтобы выиграть награду лучшему игроку мира"

Вингер французского ПСЖ Неймар надеется побороться за награду лучшему футболисту мира по версии ФИФА уже в следующем году.

"Е сли в этом году все пройдет хорошо, то кто знает, может быть, я буду ближе к победе в голосовании ", - приводит слова 25-летнего бразильца football.fr.

В текущем сезоне Неймар уже отметился 10 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 11 матчах за ПСЖ.

Напомним, Неймар поздравил Роналду с выигрышем награды лучшему футболисту мира. | soccernews.ru