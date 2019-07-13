Неймар возвращается в расположение ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар в ближайшее время прибудет в Париж, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, отпуск футболиста подошёл к концу и он согласно контрактным обязательствам возвращается в расположение ПСЖ.
Ожидается, что 27-летний форвард присоединится к команде в понедельник. Также в этот день он проведёт встречу со спортивным директором клуба Леонардо.
Напомним, что Неймар хочет вернуться в "Барселону", но каталонцы пока не делали официальных предложение по его приобретению.
Не пропустите: "Барселона" готовит новое предложение по Неймару. | http://soccernews.ru
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