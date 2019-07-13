Неймар возвращается в расположение ПСЖ

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Неймар возвращается в расположение ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар в ближайшее время прибудет в Париж, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, отпуск футболиста подошёл к концу и он согласно контрактным обязательствам возвращается в расположение ПСЖ.

Ожидается, что 27-летний форвард присоединится к команде в понедельник. Также в этот день он проведёт встречу со спортивным директором клуба Леонардо.

Напомним, что Неймар хочет вернуться в "Барселону", но каталонцы пока не делали официальных предложение по его приобретению.

Не пропустите: "Барселона" готовит новое предложение по Неймару. | http://soccernews.ru
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