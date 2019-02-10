Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции

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Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты в чемпионате Франции, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, в топ-15 находятся 13 игроков ПСЖ. Первое место занимает бразильский нападающий парижан Неймар. В первой тройке находятся его одноклубники Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.

Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выглядит так:

1. Неймар (ПСЖ) – 36,7 миллионов евро в год

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 20,8

3. Эдинсон Кавани (ПСЖ) – 18

4. Тиаго Силва (ПСЖ) – 14

5. Анхель Ди Мария (ПСЖ) – 13,2

6. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ) – 9

7. Радамель Фалькао ("Монако") – 9

8. Альфонс Ареоля (ПСЖ) – 8,4

9. Дани Алвес (ПСЖ) – 8,4

10. Маркиньос (ПСЖ) – 8,4

11. Преснель Кимпембе (ПСЖ) – 8

12. Леандро Паредес (ПСЖ) – 7,3

13. Юлиан Дракслер (ПСЖ) – 7,2

14. Марко Верратти (ПСЖ) – 7,2

15. Сеск Фабрегас ("Монако") – 7,2

16. Марио Балотелли ("Марсель") – 6

17. Кевин Строотман ("Марсель") – 6

18. Димитри Пайе ("Марсель") – 6

19. Луис Густаво ("Марсель") – 6

20. Тило Керер (ПСЖ) – 5,5.

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