Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции
Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты в чемпионате Франции, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, в топ-15 находятся 13 игроков ПСЖ. Первое место занимает бразильский нападающий парижан Неймар. В первой тройке находятся его одноклубники Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.
Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выглядит так:
1. Неймар (ПСЖ) – 36,7 миллионов евро в год
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 20,8
3. Эдинсон Кавани (ПСЖ) – 18
4. Тиаго Силва (ПСЖ) – 14
5. Анхель Ди Мария (ПСЖ) – 13,2
6. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ) – 9
7. Радамель Фалькао ("Монако") – 9
8. Альфонс Ареоля (ПСЖ) – 8,4
9. Дани Алвес (ПСЖ) – 8,4
10. Маркиньос (ПСЖ) – 8,4
11. Преснель Кимпембе (ПСЖ) – 8
12. Леандро Паредес (ПСЖ) – 7,3
13. Юлиан Дракслер (ПСЖ) – 7,2
14. Марко Верратти (ПСЖ) – 7,2
15. Сеск Фабрегас ("Монако") – 7,2
16. Марио Балотелли ("Марсель") – 6
17. Кевин Строотман ("Марсель") – 6
18. Димитри Пайе ("Марсель") – 6
19. Луис Густаво ("Марсель") – 6
20. Тило Керер (ПСЖ) – 5,5.
Не пропустите: Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Болонья" и "Дженоа" победителя не выявили
-
"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15
-
УЕФА назначил арбитра на матч "Зенита" против "Фенербахче"
-
"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45
-
Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции
-
Основной голкипер "Спартака" пропустил тренировку из-за травмы
-
Легенда "Зенита" оценил шансы команды на чемпионство
-
1
Вратаря "Реала" забросали крысами в матче с "Атлетико" (фото)
-
"Леганес" разгромил "Бетис" в матче Примеры благодаря хет-трику Эн-Несири (видео голов)
-
Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани
-
1
Головин более чем в три раза уступает по зарплате самому высокооплачиваемому игроку "Монако": названы суммы
-
УЕФА назначил видеоассистентов рефери на матчи Лиги чемпионов
-
Нападающий "Спартака" в ближайшее время сменит клуб
-
Салах удивил сменой имиджа (фото)
-
"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00
-
Черчесов дал совет "Краснодару" перед встречей с "Байером" в Лиге Европы
-
В "Саутгемптоне" приняли жесткое решение по фанатам, которые насмехались на смертью Салы
-
В семье легенды английского скандала назревает семейный скандал
-
В семье пилота Салы приняли важное решение о дальнейшем развитии событий
-
1
Наингголан заключил мировое соглашение с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Марсель
|24
|37
|6
|Монпелье
|22
|36
|7
|Страсбур
|23
|35
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|ФК Кан
|23
|18
|19
|Монако
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14