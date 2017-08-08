Неймар все еще не имеет права играть за ПСЖ

Испанская Ла Лига все еще не передала французской Лиге 1 сертификат о трансфере Неймара из каталонской "Барселоны" в ПСЖ.

Как информирует El Mundo Deportivo, документация о переходе бразильца в новый клуб должна быть отправлена до четверга. В ПСЖ все еще надеются, что руководство Ла Лиги не будет нарушать регламент ФИФА и передаст сертификат в срок. В противном случае парижане будут готовы обжаловать действия испанской стороны.

Отметим, что отсутствие сертификата не позволяет ПСЖ провести трансфер Неймара в Федерации футбола Франции и Лиге 1.

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