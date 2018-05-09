Неймар все еще заинтересован в уходе из ПСЖ

Ведущий форвард ПСЖ Неймар все еще заинтересован в уходе из своего клуба, информирует испанская пресса.

В частности, авторитетное издание AS, сообщает, что 26-летний нападающий парижан надеется уже ближайшим летом покинуть "Парк де Пренс". Воспользоваться желанием бразильца сменить клубную прописку намерен президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

Напомним, Зидан и Роналду выступают против подписания Неймара. | soccernews.ru