Неймар все еще заинтересован в уходе из ПСЖ

Теги псжнеймарреал мадридфлорентино перес

Неймар все еще заинтересован в уходе из ПСЖВедущий форвард ПСЖ Неймар все еще заинтересован в уходе из своего клуба, информирует испанская пресса.

В частности, авторитетное издание AS, сообщает, что 26-летний нападающий парижан надеется уже ближайшим летом покинуть "Парк де Пренс". Воспользоваться желанием бразильца сменить клубную прописку намерен президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

Напомним, Зидан и Роналду выступают против подписания Неймара. | soccernews.ru

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