Неймар: "Все хорошо, мы все решили с Кавани"

Вингер французского ПСЖ Неймар высказался о своем конфликте с напарником по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.

" Пресса придумывает много историй, журналисты слишком много говорят. Они говорят о вещах, о которых они ничего не знают. Они пытаются войти в нашу раздевалку для того, чтобы рассказать то, чего не существует на самом деле. Но теперь все хорошо, все уже решено ", - цитирует 25-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Баварию". | soccernews.ru