Неймар: "Все хорошо, мы все решили с Кавани"

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Неймар: "Все хорошо, мы все решили с Кавани"Вингер французского ПСЖ Неймар высказался о своем конфликте с напарником по линии атаки в клубе Эдинсоном Кавани.

"Пресса придумывает много историй, журналисты слишком много говорят. Они говорят о вещах, о которых они ничего не знают. Они пытаются войти в нашу раздевалку для того, чтобы рассказать то, чего не существует на самом деле. Но теперь все хорошо, все уже решено", - цитирует 25-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Баварию". | soccernews.ru

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