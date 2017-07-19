Неймар все-таки может перейти в ПСЖ

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Неймар все-таки может перейти в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Неймар может оказаться в ПСЖ, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, бразилец рассказал своим близким друзьям о переходе в ПСЖ. Сообщается, что руководство "сине-гранатовых" знает об этом, но официально опровергает уход игрока.

Напомним, что за трансфер Неймара ПСЖ придется выплатить 222 миллиона евро.

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комментарии
Конь

Давно пора. В Барсе гном может заменить всех,включая вратаря. Он же гениальнейший из наигениальнеших. Инопланетянин с сотней рук и ног. А Неймар только мешает. Хе-хе...

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