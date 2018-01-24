Неймар всерьез раздумывает над уходом из ПСЖ

Форвард французского ПСЖ Неймар всерьез раздумывает над уходом из своего клуба в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям L'Equipe, 25-летний нападающий парижан не чувствует себя комфортно в Лиге 1 из-за ставки на игру в обороне, которая там преобладает, и многочисленных фолов на нем. Кроме того, не лучшим образом обстоят дела у бразильца и в его команде, где он имеет натянутые отношения сразу с несколькими партнерами. Добавило негатива Неймару и свист в его адрес со стороны фанатов клуба в матче чемпионата против "Дижона".