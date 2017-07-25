Неймар встретился с Деми Ловато

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Неймар встретился с Деми ЛоватоНаходясь вместе со своей командой в США, форвард каталонской "Барселоны" Неймар встретился с американской поп-королевой Деми Ловато.

Как информирует The Sun, доселе 25-летний нападающий "сине-гранатовых" контактировал с известной исполнительницей лишь посредством инстаграма. Теперь же бразилец решил воспользоваться моментом и встретится с певицей:

Напомним, Дани Алвес перешел в ПСЖ после разговора с Неймаром. | soccernews.ru

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