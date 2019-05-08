Неймар встретился в легендарным актером Голливуда

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар встретился с легендарным голливудским актером Уиллом Смитом.

Смит неожиданно зашел в комнату, когда форвард говорил по телефону, чем вызвал бешеный восторг бразильца.

"Это один из лучших дней в моей жизни. Рад тебя увидеть. Ты - лучший", - написал Неймар в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел 27 матчей во всех турнирах за ПСЖ, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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