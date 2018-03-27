Неймар выдвинул "Реалу" очередное требование



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хочет видеть в мадридском "Реале" как можно больше своих соотечественников, сообщают испанские СМИ.

По сведениям издания, футболист потребовал от королевского клуба приобрести голкипера "Ромы" Алиссона в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 25-летнего Алиссона 60 миллионов евро.

Напомним, что 26-летний Неймар является одной из главных целей "Реала" в летнее трансферное окно. Сумма его трансфера может составить 300-400 миллионов евро.

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