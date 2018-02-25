Неймар выдвинул "Реалу" свои условия

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Неймар выдвинул "Реалу" свои условия

Форвард ПСЖ Неймар готов перебраться в "Реал", однако при определенных условиях.

Как сообщает Eurosport, бразилец требует от мадридского клуба зарплату в 44 миллиона евро в год.

Отмечается, что для удовлетворения финансовых требований Неймара, "Реалу" необходимо продать несколько ключевых футболистов.

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комментарии
Анатолий

Талантливый,но гнилой и жадный,и хамовитый.Ему не быть лучшим.Самое худшее - он утопит сборную Бразилии,выдвигая свое - Я!

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