Неймар выдвинул "Реалу" свои условия

Форвард ПСЖ Неймар готов перебраться в "Реал", однако при определенных условиях.

Как сообщает Eurosport, бразилец требует от мадридского клуба зарплату в 44 миллиона евро в год.

Отмечается, что для удовлетворения финансовых требований Неймара, "Реалу" необходимо продать несколько ключевых футболистов.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru