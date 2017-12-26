Неймар: "Выиграть "Золотой мяч" - сложная задача"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поделился мнением о том, каких вершин ему необходимо достичь, чтобы получить "Золотой мяч" в 2018 году.

"Разумеется, мне хотелось бы выиграть "Золотой мяч". Но это сложная задача. И это зависит не только от меня, но и от моих партнёров по команде и некоторых других факторов. Здесь важны и Чемпионат Мира, и Лига Чемпионов. Поэтому нужно добиваться соответствующих результатов - в первую очередь командных побед, а потом уже и личных" - цитирует 25-летнего футболиста AS.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ предстоит сыграть с мадридским "Реалом", а на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Бразилии встретится с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.

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