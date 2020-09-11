Неймар вылечился от коронавируса

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Неймар вылечился от коронавируса

Бразильский форвард ПСЖ Неймар вернулся в строй после вынужденной паузы, связанной с заражением коронавирусом.

28-летний футболист объявил в своём твиттере о возвращении к тренировкам с командой.

Напомним, что COVID-19 в организме звёздного нападающего обнаружили 2 сентября.

В прошлом сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 27 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 12 ассистов.

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