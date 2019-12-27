Неймар выложил фото с Месси и Суаресом
Нападающий ПСЖ Неймар во время зимней паузы побывал в Уругвае на повторной свадьбе бывшего партнёра по "Барселоне" Луиса Суареса.
По информации Mundo Deportivo, торжество прошло 25 декабря и было посвящено 10-летнему юбилею брака футболиста и его супруги Софии Бальби.
Уругвайский форвард пригласил на мероприятие своих друзей, благодаря чему удалось встретиться всем участникам знаменитого атакующего трио MSN - Лионелю Месси, Суаресу и Неймару.
Бразилец сфотографировался с экс-одноклубниками и выложил снимок в сторис инстаграма.
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