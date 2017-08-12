Неймар выплатит штраф бразильской налоговой

Форвард ПСЖ Неймар заплатит штраф бразильской налоговой, сообщает Le Parisien.

По информации ресурса, сумма штрафа составит 2,1 миллиона евро. Напомним, что Неймара обвинили в неуплате налогов за имиджевые права с 2011 по 2013 год.

Напомним, что недавно Неймар перебрался из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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