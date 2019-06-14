Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии

Теги неймарпсж

Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар после того, как его допросила полиция по делу об изнасиловании, выразил уверенность, что его признают невиновным. Об этом сообщает Marca.

"Я спокоен. Всем спасибо за поддержку. Рано или поздно все раскроется", - сказал Неймар.

Ранее Суарес рассказал, что они с Месси поддержали бразильца.

Напомним, модель Нажила Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа. Сразу после этого инцидента игрок получил повреждение и лишился шанса выступить на Кубке Америки.

Не пропустите: Денис Суарес заявил о желании покинуть "Барселону" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии

Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов