Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар после того, как его допросила полиция по делу об изнасиловании, выразил уверенность, что его признают невиновным. Об этом сообщает Marca.
"Я спокоен. Всем спасибо за поддержку. Рано или поздно все раскроется", - сказал Неймар.
Ранее Суарес рассказал, что они с Месси поддержали бразильца.
Напомним, модель Нажила Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа. Сразу после этого инцидента игрок получил повреждение и лишился шанса выступить на Кубке Америки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27