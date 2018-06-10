Неймар вышел на третье место по количеству голов за сборную Бразилии

Форвард сборной Бразилии Неймар вышел на третье место по количеству голов в истории своей национальной команды.

Так, сегодняшний забитый мяч 26-летнего нападающего в ворота австрийцев в товарищеском матче стал для него 55-м в "желто-зеленой" футболке. Он сравнялся с результатом легендарного Ромарио. Впереди Неймара остались только Роналдо (62 гола) и Пеле (77 голов).

Напомним, сборная Бразилии разгромила Австрию со счетом 3:0. | soccernews.ru