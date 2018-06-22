Неймар вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар поразил ворота Коста-Рики в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Этот гол стал для 26-летнего футболиста 56-м в составе "селесао". Таким образом, он вышел на третье место в списке бомбардиров своей национальной команды, обойдя Ромарио.

Теперь Неймара опережают только Роналдо (62) и Пеле (77).

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