Неймар высказал руководству ПСЖ свои предпочтения по трансферам
Ведущий форвард ПСЖ Неймар высказал руководству клуба свои предпочтения по трансферам, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что бразилец попросил парижан подписать этим летом защитника мадридского "Реала" Марсело и полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича. Кроме того, 26-летний нападающий хотел бы, чтобы чемпионы Франции предприняли попытки подписать другого хавбека "сине-гранатовых" - Филиппе Коутиньо. Однако он понимает, что на сегодняшний день этот трансфер вряд ли будет возможен.
Напомним, Неймар сделал заявление о переходе в ПСЖ Буффона. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
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|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20