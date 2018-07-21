Неймар высказал руководству ПСЖ свои предпочтения по трансферам

Ведущий форвард ПСЖ Неймар высказал руководству клуба свои предпочтения по трансферам, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что бразилец попросил парижан подписать этим летом защитника мадридского "Реала" Марсело и полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича. Кроме того, 26-летний нападающий хотел бы, чтобы чемпионы Франции предприняли попытки подписать другого хавбека "сине-гранатовых" - Филиппе Коутиньо. Однако он понимает, что на сегодняшний день этот трансфер вряд ли будет возможен.

Напомним, Неймар сделал заявление о переходе в ПСЖ Буффона. | soccernews.ru