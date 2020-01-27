Неймар высказался о гибели Коби Брайанта

Нападающий ПСЖ Неймар дал комментарии касательно гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Бразилец признался, что узнал о трагедии в перерыве матча с "Лиллем", после чего решил забитый во втором тайме гол посвятить именитому спортсмену.

"В перерыве я решил полистать ленту в соцсетях и увидел, что Коби погиб. Это большая печаль для спортивного мира и для всех нас, не только для поклонников баскетбола - он сделал очень много для спорта в целом. Я знал его и отпраздновал гол таким образом, чтобы отдать ему должное. Пусть земля ему будет пухом", - цитирует Неймара Goal.com.

Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолёта. Он летел со своей 13-летней дочерью на баскетбольную тренировку.

Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пять раз становился чемпионом НБА, а также дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

Не пропустите: Марадона прокомментировал гибель Коби Брайанта. | http://soccernews.ru