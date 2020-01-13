Неймар высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону"

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Неймар высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону"
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что он продолжит приносить пользу парижскому клубу, несмотря на сорвавшийся переход в "Барселону" прошлым летом.

"Переход в ПСЖ был одним из лучших эпизодов в моей жизни. Меня прекрасно приняли фанаты. Отношения с ними очень важны для меня. Все знают, что было прошлым летом, но это уже в прошлом. Сейчас я игрок ПСЖ и буду отдавать все силы ради команды. Фанаты уважают нас и невероятно привязаны к клубу. Я надеюсь, что они продолжат поддерживать нас", - приводит слова Неймара Goal.

Прошлым летом Неймар мог вернуться в "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 годы, но переход так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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