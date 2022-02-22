Неймар высказался о несостоявшемся возвращении в "Барселону"

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что в 2019 году он хотел вернуться в "Барселону".

"Тогда я хотел вернуться в "Барселону". Мы сделали все возможное для этого, но ничего не получилось. Впрочем, затем в ПСЖ перешел Лионель Месси, и я очень рад этому. Он мой друг, у нас отличные отношения", - приводит слова Неймара журналист Адриен Гренье в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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