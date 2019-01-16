Неймар высказался о противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" это хороший жребий. Я люблю играть против сильных соперников. "Манчестер Юнайтед" является одной из лучших команд мира. У них есть футболисты высокого уровня, которые могут решить исход встречи. Я думаю, что это будут интересные матчи для болельщиков", - приводит слова Неймара официальный сайт клуба.

Ранее команды в еврокубках не встречались.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится 12 февраля в Англии. Ответная встреча пройдет 6 марта во Франции.

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