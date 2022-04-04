Неймар высказался о провале ПСЖ в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался о вылете команды из Лиги чемпионов после поражения по сумме двух встреч от мадридского "Реала" (1:0, 1:3) в 1/8 финала.
"Никто в ПСЖ не любит проигрывать, так как поражения - это всегда тяжело. Мы проиграли "Реалу", но должны двигаться дальше. Нам очень больно, так как целью ПСЖ был выход в финал. Но, к сожалению, мы вылетели намного раньше. Фанатам трудно принять это поражение, но они должны знать, что нам еще тяжелее", - приводит слова Неймара Culture PSG.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Неймар приезжает на тренировки ПСЖ в пьяном виде. | http://soccernews.ru
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